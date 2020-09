Crysis Remastered: Tech-Trailer zeigt Neuauflage im Grafikvergleich

Für die Nintendo Switch ist Crysis Remastered bereits seit ein paar Wochen erhältlich. Versionen für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One werden aber schon in ein paar Tagen nachgereicht. Vorab zeigt Crytek in einem neuen Trailer die technischen Highlights der PC-Version.Das Video stellt die wichtigsten Neuerungen im Direktvergleich mit der 2007 veröffentlichten Originalversion gegenüber. Neu sind etwa Global Illumination (SVOGI), Echtzeitreflexionen im Wasser, verbesserte Partikel- und Explosionseffekte sowie besonders hochauflösende Texturen und natürlich Raytracing. Spieler mit besonders leistungsstarker Hardware können den "Can it Run Crysis?"-Modus starten, ansonsten zeigt sich die Neuauflage einigermaßen genügsam Auf YouTube ist der Tech-Trailer außerdem in 8K-Auflösung bei 60 FPS ab­ruf­bar.Crysis Remastered erscheint auf den drei genannten Plattformen am 18. September 2020. PC-Spieler finden den Shooter dann exklusiv im Epic Games Store.