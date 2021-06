Crysis Remastered Trilogy für PC und Konsolen angekündigt

Nachdem Crytek im vergangenen Jahr Teil 1 der Shooter-Reihe Crysis neu aufgelegt hatte, erscheinen demnächst auch die beiden Fortsetzungen in überarbeiteten Versionen. Neben einem Bundle wird es die Spiele dann auch einzeln zu kaufen geben. Ein Teaser-Trailer zeigt jetzt schon einmal Ausschnitte aus der Crysis Remastered Trilogy.Wie der deutsche Entwickler Crytek erklärt, entstehen die Remaster von Crysis 2 und Crysis 3 in Zusammenarbeit mit dem Studio Saber Interactive, um die beiden Shooter technisch für aktuelle PC- und Konsolenhardware zu optimieren. Saber Interactive hatte bereits beim Remaster des ersten Teils mitgewirkt. Details zu den Anpassungen wurden bislang allerdings noch keine genannt. Am Inhalt der Spiele wird sich hingegen nicht ändern, allerdings bleibt festzuhalten, dass lediglich die Singleplayer-Kampagnen, nicht jedoch die Multiplayer-Modi beider Spiele neu aufgelegt werden.Ein genaues Release-Datum für die Crysis Remastered Trilogy hat Crytek bislang jedoch nicht kommuniziert, zumindest aber eine Veröffentlichung im Herbst in Aussicht gestellt. Das Bundle soll dann für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wobei es dank Abwärtskompatibilität dann auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein wird. Hier verspricht Crytek zudem ein besonders flüssiges Gameplay. Zeitgleich oder zumindest zeitnah werden Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered dann außerdem einzeln zu haben sein.