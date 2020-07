Crysis Remastered - Neuer Trailer stellt die Switch-Version vor

Erst kürzlich hatte Crytek ein offizielles Remaster des Shooters Crysis angekündigt. Zwar wurde die Neuauflage für die PlayStation 4 und Xbox One inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben, dies gilt allerdings nicht für die Switch-Version , welche auch weiterhin in wenigen Tagen erscheint. In einem Trailer geht das Studio auf die technischen Verbesserungen bei Crysis Remastered ein.Aufgezeichnet wurden die gezeigten Szenen direkt von der Nintendo Switch bei 720p Auflösung und einer Bildrate von 30 fps. Auf den Konsolen von Sony und Microsoft dürfte das Spiel später daher also noch besser aussehen. Beim Blick auf die technischen Details nennt Crytek unter anderem hochauflösende Texturen, Verbesserungen bei der dynamischen Beleuchtung, Bewegungsunschärfe oder der zerstörbaren Umgebung.Crysis Remastered erscheint am 23. Juli 2020 für die Nintendo Switch.