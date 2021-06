Burning Crusade Classic: Alles Wissenswerte zur WoW-Erweiterung

Neue Gebiete, Dungeons, Raids, PvP und weitere Features

In der Nacht auf den 2. Juni 2021 öffnete Blizzard die Pforten zu seiner ersten World of Warcraft Classic-Erweiterung The Burning Crusade. Das Online-Rollenspiel gilt als nahezu 1-zu-1-Kopie des vor mehr als 14 Jahren erschienenen Expansion-Sets, dessen Features und Gameplay-Änderungen der US-amerikanische Publisher jetzt in einem neuen Überlebensratgeber (Survival-Guide) genauer beleuchtet. Innerhalb von fünf Minuten wird erklärt, was neue und alte Spieler von Burning Crusade erwarten und wie sie schnell im Spiel Fuß fassen können.Nach dem Betreten des dunklen Portals, welches zum Release der WoW Classic-Erweiterung für diverse Server-Probleme sorgte, stehen MMO-Spielern sieben neue Gebiete in der bekannten Scherbenwelt zur Verfügung und das Maximallevel wird von der klassischen Stufe 60 auf Stufe 70 angehoben. Ebenso werden die vor über einem Jahrzehnt eingeführten Rassen der Blutelfen und Draenei bei der Charaktererstellung sowie 16 "neue" Dungeons und 8 Raids im Verlauf von Burning Crusade Classic (fünf Phasen) freigeschaltet. Der aktuelle Patch-Stand entspricht dem der Version 2.4.3.Zu den weiteren "Neuheiten" von World of Warcraft: Burning Crusade Classic gehören die Einführung der PvP-Arena, fliegende Reittiere (Flug-Mounts), Dungeons im Heroic-Modus, der Beruf des Juwelenschleifers und verschiedene Wege in der Erweiterung mit neuen oder bestehenden Charakteren zu starten. Spieler haben die Wahl zwischen so genannten Fortschritt- oder Era-Servern. Während Letztere WoW Classic lediglich in ihrer Urform inklusive dem Patch-Stand "Schatten der Nekropole" beinhalten, müssen Interessenten an Burning Crusade die Fortschritt-Server wählen.Blizzard stellt eine kostenpflichtige Klon-Option (15 Euro) bereit, für Spieler die ihren Charakter auf beiden Server-Arten erhalten möchten. Neuankömmlinge können sich für knapp 40 Euro zudem mit einem "Pass zum Dunklen Portal" ausstatten, der einen Charakter ihrer Wahl direkt auf Level 58 erstellt, mit entsprechender Grundausrüstung versorgt und der somit für den Start in Burning Crusade bereit ist. Theoretisch ist die Classic-Erweiterung jedoch kostenlos als Teil des World of Warcraft-Abonnements erhältlich.