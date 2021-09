Back 4 Blood: Der Zombie-Koop-Shooter zeigt sich im Launch-Trailer

Left 4 Dead-Nachfolger

Hoher Wiederspielwert dank Kartensystem

Am 12. Oktober veröffentlichen Warner Bros. Games und die Turtle Rock Studios den kooperativen Zombie-Shooter Back 4 Blood. Und auch wenn der Release somit noch knapp zwei Wochen entfernt ist, gibt es bereits heute im offiziellen Launch-Trailer eine blutige Mischung aus Gameplay und Ausschnitten aus den Zwischensequenzen zu sehen.Back 4 Blood lässt sich am einfachsten als die inoffizielle Fortsetzung zu Left 4 Dead (2) beschreiben und folgt einem sehr ähnlichen Spielprinzip: Spieler schließen sich hier inmitten der Zombie-Apokalypse zu einer unerschrockenen Gruppe aus bis zu vier Überlebenden zusammen. Ziel der selbsternannten "Cleaners" ist es, ihre Heimat mit Waffengewalt von den sogenannten "Ridden" zurückzuerobern. Schuld an den verhängnisvollen Ereignissen sind hier übrigens parasitäre Würmer, die ihre Wirtskörper in gefräßige Kreaturen verwandeln - Spieler müssen sich so nicht nur mit gewöhnlichen Zombies, sondern im Extremfall auch mit bis zu sechs Meter großen Mutationen herumschlagen.Während Spieler in der kooperativen Kampagne gegen computergesteuerte Feinde zusammenarbeiten, wird das Geschehen im PvP-Schwarmmodus deutlich persönlicher: Hier übernimmt eine Spielerseite nämlich die Rolle der Ridden, die auf ein ähnlich breites Arsenal an Waffen und speziellen Fähigkeiten wie die Cleaners zurückgreifen kann.Im Spiel soll außerdem ein Kartensystem für Abwechslung sorgen: Hier kann ein sogenannter Spiel-Direktor bestimmte Aktionskarten ausspielen und so beispielsweise besonders gefährliche Gegner entfesseln oder die gewohnte Umgebung verändern. Andersherum dürfen aber auch Spieler selbst etwa ihre Schnelligkeit oder Gesundheit mit Karten verbessern. Wer möchte, kann hier also viel Zeit darin investieren, sich ein individuelles Kartendeck zusammenzustellen.Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S und ist auch im Xbox Game Pass enthalten. Wer vor einer Vorbestellung nicht zurückschreckt, hat also noch ein paar Tage Zeit, sich auf diesem Weg zusätzliche Fort Hope Elite Waffenskins für das Spiel zu sichern.