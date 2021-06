Back 4 Blood: Neuer Trailer zum Shooter der Left 4 Dead-Entwickler

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Zwar bekommt der Team-Shooter Left 4 Dead (noch) keinen direkten, zumindest aber einen geistigen Nachfolger. Auch in Back 4 Blood kämpfen Spieler gemeinsam in den Rollen verschiedener Helden gegen Zombies und bizarre Mutationen. Zur E3 2021 wurde ein neuer Trailer enthüllt. Außerdem gibt es erste Einblicke in den PvP-Schwarm-Modus und Details zur Open Beta.In Back 4 Blood verwandelt ein Parasit seine menschlichen Wirte in zombieähnliche Kreaturen und ruft dabei auch grässliche Mutationen hervor. In der Rolle der selbsternannten Cleaner können sich bis zu vier Spieler online zusammenschließen, um die infizierten zu vernichten. Neben unterschiedlichen Fähigkeiten und anpassbaren Waffen soll ein Kartensystem für zusätzliche Abwechslung sorgen und beispielsweise neue Skills freischalten oder bestimmte Ereignisse in der Spielwelt hervorrufen.In einem weiteren Trailer zeigen Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios den PvP-Schwarm-Modus des Spiels, in dem zwei Teams abwechselnd als Cleaner und infizierte gegeneinander kämpfen. Ein drittes Video stellt einige der Mutationen inklusive Varianten vor.Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. Das Spiel wird direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten sein. Wer vorab schon einmal Probe spielen möchte, bekommt vom 12. bis 16. August in Form einer Open Beta die Gelegenheit dazu. Vorbesteller dürfen den Zombie-Shooter zusätzlich vom 5. bis 9. August im Early Access ausprobieren.