Back 4 Blood - Neuer Trailer stellt die Cleaner vor

Warner Bros und die Turtle Rock Studios haben einen neuen Trailer zum Koop-Zombie-Shooter Back 4 Blood veröffentlicht und stellen in diesem die spielbaren Charaktere ein weniger genauer vor. Diese sorgen nicht nur in optischer Hinsicht für Abwechslung, sondern bringen auch ihre ganz persönlichen Stärken in den Überlebenskampf mit ein.Bereits der Titel lässt es erahnen: Back 4 Blood ist der geistige Nachfolger der beiden Left 4 Dead-Spiele. Spieler werden erneut als Team in die Schlacht gegen Zombies und Mutationen entlassen, wobei dieses Mal jedoch parasitäre Würmer für das Chaos verantwortlich sind. Hier sollen die sogenannten "Cleaner" nun wieder für Ordnung sorgen. Zur Wahl stehen der Kriegsveteran Walker, die Ärztin Doc, die Überlebenskünstler Evangelo, Jim und Karlee, der Prepper Hoffman, die knallharte Mom und die Studentin Holly mit ihrem Baseballschläger Dottie.Auch die Seite der Infizierten zeigt sich vielfältig - beispielsweise werfen die Oger mit Fleischklopsen, die Snitcher hetzen Zombiehorden auf die Spieler und die Hag schlingt diese einfach in einem Stück herunter.Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X