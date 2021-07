Back 4 Blood - Neuer Trailer zeigt die Highlights der PC-Version

Warner Bros. und die Turtles Rock Studios haben gemeinsam einen neuen Trailer zum Zombie-Shooter Back 4 Blood veröffentlicht. Das Video rückt vor allem die technischen Highlights der PC-Version in den Mittelpunkt, welche das Spiel auf der Plattform besonders schön aussehen lassen werden.Back 4 Blood wird auf dem PC - entsprechend leistungsstarke Hardware vorausgesetzt - in 4K-Auflösung und mit unbegrenzter Framerate laufen. Besitzer einer aktuellen Nividia-RTX-Grafikkarte können zudem Nvidia DLSS nutzen, um die Performance zu verbessern. Ultraweite Monitore werden ebenso unterstützt wie Systeme mit mehreren Bildschirmen, zudem stehen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Spielgrafik zur Verfügung.Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 neben dem PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) auch für die PlayStation 5 PlayStation 4 und Xbox One Vorbesteller sichern sich vorzeitigen Zugang zur offenen Beta und können bereits vom 5. bis zum 9. August spielen. Wer Glück hat, darf nach einer Anmeldung auf der offiziellen Seite ebenfalls in diesem Zeitfenster mitmischen. Für alle anderen Interessierten läuft die offene Beta dann vom 12. bis 16. August.