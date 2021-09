Back 4 Blood - Trailer mit Einblicken in die Kampagne eingetroffen

Warner Bros. und die Turtle Rock Studios haben einen neuen Trailer zu Back 4 Blood veröffentlicht, der die Kampagne des kooperativen Shooters in den Mittelpunkt rückt und somit auch ein wenig mehr über die Hintergrundgeschichte und Anfänge des Zombie-Massakers verrät - bei diesem steht nicht weniger als die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel.In Back 4 Blood löst ausnahmsweise mal kein Virus, sondern ein kleiner Wurm die Zombie-Apokalypse aus. Der Parasit verwandelt Menschen zudem nicht nur in willenlose Untote, sondern sorgt auch für ziemliche bizarre Mutationen, welche die menschenfressenden Kreaturen noch gefährlicher machen. Zum Glück sind ein paar Menschen gegen die Plage immun und sagen als selbsternannte Cleaners den Zombies den Kampf an.Zwar liegt der Fokus von Back 4 Blood eindeutig auf dem gemeinsamen Spielen mit anderen, wer möchte, kann die Kampagne aber auch im Alleingang bestreiten. In diesem Fall helfen dann drei KI-gesteuerte Teammitglieder im Kampf aus.Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S