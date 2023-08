Assassin's Creed Mirage im neuen Trailer - mit arabischem Voiceover

Mit Assassin's Creed Mirage besinnt sich Ubisoft wieder auf die Wurzeln der langlebigen Reihe zurück. Das macht auch der neueste Trailer deutlich, der pünktlich zum Start der Gamescom in Köln enthüllt wurde. Dieser lässt uns in die runde Stadt von Bagdad eintauchen.In Assassin's Creed Mirage schlüpfen Spieler in die Rolle des Straßendiebs Basim, der sich dem Geheimorden der Verborgenen anschließt und so sein Leben für immer verändert. Schauplatz ist dabei Bagdad im 9. Jahrhundert, das Video bringt uns die aufblühende Stadt etwas näher und es zeigt, welche Abenteuer dort auf angehende Assassinen warten.Im Trailer ist außerdem erstmals die arabische Vertonung zu hören, die Ubisoft nicht nur für einzelne Szenen oder Charaktere, sondern für das gesamte Spiel produziert. Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 und somit ein wenig früher als ursprünglich geplant, und zwar für PC, PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S