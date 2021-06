Avatar: Frontiers of Pandora - Erster Trailer zeigt die In-Engine-Grafik

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Es war sicherlich die größte Überraschung bei der Ubisoft Forward im Rahmen der E3 2021: Mit Avatar: Frontiers of Pandora arbeitet das Studio derzeit an einem neuen storybasierten Adventure in der Welt von James Camerons Kinofilm Avatar. Zwar gibt es noch keinerlei Gameplay zu sehen, der In-Engine-Trailer lässt allerdings vermuten, dass Spieler hier zumindest ein grafisch sehr anspruchsvoller Titel erwartet.Dabei soll Avatar: Frontiers of Pandora sich nicht streng am Inhalt des Kinofilms orientieren, sondern eine neue Geschichte erzählen. Diese werden Spieler als ein Na'vi aus der Ego-Perspektive erleben, verschiedene Regionen des Planeten Pandora sollen dabei frei erkundbar sein. Dazu gehören dann auch Gebiete, die es im Kino nicht zu sehen gab.Avatar: Frontiers of Pandora basiert auf der neuesten Version der Snowdrop-Grafik-Engine und wird exklusiv für den PC und die neueste Konsolengeneration ( PlayStation 5 Xbox Series X ) entwickelt. Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One wird es somit nicht geben, wenn das Spiel im nächsten Jahr in den Handel kommt.