Avatar: Frontiers of Pandora - Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht

Ubisoft hat den offiziellen Story-Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht, der noch einmal neue Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Spiels gibt. Dabei gibt es auch viele neue Eindrücke von der offenen Welt zu sehen und wir erfahren, welche Herausforderungen dort warten.Spieler schlüpfen in Avatar: Frontiers of Pandora in die Rolle eines Na'vi, der einst von der RDA (also den Menschen) entführt und 15 Jahre lang gefangen gehalten wurde. Zurück in Freiheit muss der junge Na'vi nun wieder zu seinen eigentlichen Wurzeln zurückfinden und die eigentliche Lebensweise seines Volkes kennenlernen. Unter anderem werden Spieler lernen, wie man einen Banshee oder Ikran reitet und die Waffen der Na'vi richtig einsetzt.Dieses Wissen wird auch bitter nötig sein, um Pandora vor den anhaltenden Angriffen der RDA zu beschützen. Als Kind zweier Welten können Spieler außerdem auf die Waffen der menschlichen Seite zurückgreifen und so verschiedene Strategien zur Befreiung des Planeten verfolgen.Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S