Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Launch-Trailer veröffentlicht

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes können Spieler sich ab sofort in epische Schlachten stürzen. Der neueste Ableger der Spielereihe ist für die Nintendo Switch erschienen und setzt vor allem auf Gefechte in Echtzeit. Zum Start zeigt Nintendo den offiziellen Launch-Trailer mit reichlich neuen Gameplay-Szenen aus dem Spiel.In Fire Emblem Warriors: Three Hopes steht die Zukunft des Kontinents Fódlans mehr denn je auf dem Spiel. Die Häuser der Schwarzen Adler, Blauen Löwen und Goldenen Hirsche befinden sich in einem Konflikt, bei dem sich Spieler für eine Seite entscheiden müssen. Diese erleben in der Rolle des neuen Helden Shez ein wendungsreiches Abenteuer und in Echtzeit ablaufende Gefechte - mit taktischem Einschlag, denn Verbündete können etwa befehligt werden, Stützpunkte der Gegner anzugreifen und so den Verlauf einer Schlacht vielleicht entscheidend zu verändern.Wer sich vor dem Kauf noch ein genaueres Bild von dem Spiel verschaffen möchte, kann dies tun, indem er sich die kostenlose Demoversion von Fire Emblem Warriors: Three Hopes im Nintendo E-Shop herunterlädt.