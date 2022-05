Mario Strikers: Battle League - Demo und Opening-Video verfügbar

Klempner Mario zeigt sich in seinem neuesten Spiel für die Nintendo Switch mal wieder ausgesprochen sportlich und tritt zusammen mit weiteren bekannten Nintendo-Charakteren zu spannenden Fußball-Matches an. Ab sofort steht eine kostenlose Demoversion im E-Shop bereit, außerdem gibt es das rasante Opening-Video zu sehen.Mit Mario Strikers: Battle League Football bringt Nintendo eine Fortsetzung der beliebten Sportserie auf die Switch: Ähnlich wie vor vielen Jahren schon auf dem Gamecube und der Wii orientiert sich auch Teil 3 der Reihe grob an den Regeln des Fußballs, hohen Realismus wie in FIFA oder eFootball darf man hier aber natürlich nicht erwarten. Stattdessen bestimmen harte Tacklings, Hyperschüsse und besondere Items die Matches. Dabei können bis zu acht Spieler gleichzeitig antreten.Mario Strikers: Battle League Football erscheint am 10. Juni 2022 für die Nintendo Switch. Im E-Shop kann ab sofort eine Demo-Version heruntergeladen werden. Am 4./5. Juni findet außerdem das Demo-Event "First Kick" statt, in dem Nintendo Switch Online-Mitglieder in bestimmten Zeitfenstern zu Multiplayer-Matches antreten können.