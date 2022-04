Neuer Trailer zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes veröffentlicht

Nintendo bringt diesen Sommer ein weiteres Spin-off zur Fire Emblem-Reihe in den Handel. Fire Emblem Warriors: Three Hopes erzählt die Geschichte dreier Länder auf dem Kontinent Fódlan, deren Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind. Ein neuer Trailer verrät weitere Details zur Handlung und zeigt einige der Helden und Feinde.In Fire Emblem Warriors: Three Hopes schlüpfen Spieler in die Rolle des Söldners Shez, dessen Geschlecht diese selbst bestimmen können. Shez wird während einer Mission eher zufällig in den Konflikt zwischen den drei Ländern von Fódlan hineingezogen und muss sich schließlich für eine Seite entscheiden. Dabei verändert sich der Verlauf der Story mit jedem der Pfade, den die Spieler einschlagen.Beim Gameplay vereint Fire Emblem Warriors: Three Hopes Action mit strategischen Elementen. Beispielsweise können Verbündeten auf dem Schlachtfeld Befehle in Echtzeit erteilt werden. Besondere Ereignisse und Erkundungspunkte auf der Karte lassen sich ebenfalls clever in die eigene Taktik einbinden.Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 für die Nintendo Switch.