Assassin's Creed Valhalla - Neuer Trailer stellt den Wikinger Eivor vor

In Assassin's Creed Valhalla übernehmen Spieler die Rolle des Wikingers Eivor. Diesen stellt Ubisoft jetzt in einem neuen Video genauer vor: Der Charakter-Trailer zeigt Eivor bei seiner Suche nach Ruhm, Reichtum und Macht.Assassin's Creed Valhalla schlägt im November ein neues Kapitel der erfolgreichen Spiele-Reihe auf, wobei die Handlung dieses Mal im Jahr 873 angesiedelt ist. Ein Wikinger-Clan flieht von Norwegen nach Großbritannien, um dort eine neue Siedlung zu gründen. Spieler übernehmen dabei die Rolle des Wikingers Eivor, der je nach Vorliebe männlich oder weib­lich sein darf.Mehr noch: Während beim Vorgänger das Geschlecht des Protagonisten nur zu Beginn fest­ge­legt werden konnte, ist bei Assassin's Creed Valhalla jederzeit ein Geschlechterwechsel möglich. Ubisoft begründet dies mit neuen Fähigkeiten des Animus, der auch weiterhin ein wichtiges Story-Element darstellt.Assassin's Creed Valhalla erscheint am 17. November auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X sind ebenfalls geplant.