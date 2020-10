Assassin's Creed Valhalla - Cinematic TV-Spot veröffentlicht

In Assassin's Creed Valhalla führen Spieler eine Wikinger Klan in das Königreich Englands, um dort eine neue Heimat zu finden. Wie man dabei vielleicht sogar Herrscher von England wird - oder zumindest seine Spuren in der Geschichte hinterlässt - erklärt der Protagonist Eivor in einem neuen Cinematic-TV-Spot.Neues Gameplay gibt es somit im neuen Video zwar keines zu sehen, dennoch vermittelt das Video einen recht guten Eindruck von der Atmosphäre des Spiels, welches eines der finstersten Kapitel der Geschichte Englands aufschlägt, das man auch als Zeitalter der Wikinger bezeichnen könnte und das ein von Kriegen gebrochenes Reich zeigt.Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 für den PC, die Xbox Series X PlayStation 4 und Xbox One . Außerdem ist es über den Streaming-Dienst Google Stadia verfügbar. Die Version für Sonys PlayStation 5 folgt am 12. November beziehungsweise pünktlich zum Start der neuen Konsole.