Assassin's Creed Valhalla: Story-Trailer zur Wikinger-Saga erschienen

Ubisoft zeigt einen neuen Trailer zu Assassin's Creed Valhalla und gibt darin einen weiteren Einblick in die Wikinger-Geschichte, in deren Mittelpunkt der Krieger Eivor steht. Unter anderem zeigt das Video den Helden in Begleitung von Mitgliedern das Assassinen-Ordens und einige der Gegenspieler.Der neue Story-Trailer beginnt damit, dass der Wikingerkrieger Eivor nach einer Reise zu seinem Clan zurückkehrt. Dabei befindet er sich allerdings in Begleitung neuer "Freunde", bei denen es sich offensichtlich um Assassinen handelt. Vermutlich sind es auch diese, die Eivors Pläne fördern Norwegen zu verlassen und eine neue Heimat in England zu suchen.In England erwarten den Clan jedoch Herrscher, die den Neuankömmlingen nicht unbedingt wohlgesinnt sind. Dazu zählen vor allem König Alfred von Wessex und die kriegstreibenden Söhne von Ragnar Lodbrok. Allerdings scheint es noch eine weitere Bedrohung zu geben, mit denen Eivor und seine Leute nicht gerechnet haben.Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbesteller des Spiels sichern sich die zusätzliche Bonusmission "Der Weg des Berserkers".