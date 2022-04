Kingdom Hearts IV: Square Enix kündigt Fortsetzung der Reihe an

Spiel noch in frühem Entwicklungsstadium

Der Publisher Square Enix hat auf seinem Anniversary Event einen ersten Trailer zur Fortsetzung der Kingdom Hearts-Reihe gezeigt. Der erste Ableger der Serie feiert aktuell sein 20. Jubiläum. Das Game entführt den Spieler in eine Quadratum genannte Welt. Die moderne Stadt wurde von Shibuya, einem Bezirk der japanischen Hauptstadt Tokio, inspiriert.Das Video zeigt die gesamte Ankündigung. Der eigentliche Trailer ist ab der vierten Minute zu sehen. Im Clip ist der bereits aus den anderen Teilen der Reihe bekannte Protagonist Sora, der auf einer Couch in einer anderen Welt erwacht, zu sehen. Dabei trifft er auf Strelitzia, die ihm erklärt, dass er vor sieben Tage in Quadratum angekommen ist. In der zweiten Hälfte des Trailers ist ein riesiges Monster zu sehen, das die Stadt attackiert.Momentan ist noch unklar, für welche Plattformen Kingdom Hearts IV erscheinen soll. Außerdem bleibt offen, wann Square Enix den Titel veröffentlichen möchte. Das Game soll sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, sodass es noch mehrere Jahre dauern könnte, bis das Spiel das Licht der Welt erblickt. Weitere Details dürfte der Publisher in den nächsten Monaten ankündigen.