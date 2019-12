I Am Jesus Christ: "Realistischer" Jesus-Simulator startet auf Steam

Wer schon immer mal Jesus spielen wollte, bekommt jetzt die Chance

Unbekannter Entwickler, typischer Publisher

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist auf Steam unter der Überschrift "I am Jesus Christ" ein Titel aufgetaucht, der sich selbst als "ultra-realistischer Jesus-Simulator" vermarktet. In dem Spiel soll man das Leben und Wirken von Jesus aus der Ich-Perspektive erleben können.Schnell könnte es als blasphemisch abgetan werden. Was der polnische Publisher PlayWay seit Kurzem auf Steam anpreist, scheint im Bezug auf die Geschichte von Jesus Christus aber keine bösen Ziele zu verfolgen. Mit "I am Jesus Christ" wurde ein Spiel angekündigt, in dem das Leben von Jesus aus der Ich-Perspektive erlebt werden soll. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich um einen Titel, der "vom Neuen Testament" inspiriert wurde. "Werde in diesem hoch-realistischen Simulations-Spiel zu Jesus Christus", so die Entwickler. "Bete wie er um Superkräfte zu erhalten, führe wie er berühmte Wunder aus."Die Spieler sollen in dem Titel demnach "genau wie er" Wunder ausführen können und beispielsweise Kranke heilen und Hungrige nähren. Darüber hinaus darf natürlich auch der "Kampf gegen Dämonen" nicht fehlen, der Trailer zeigt hier den Kampf gegen Satan in der Wüste. "Mach dich auf in alte Zeiten und folge dem Pfad, den Jesus vor 2000 Jahren beschritten hat", beschreiben die Entwickler den Ablauf. Demnach erzählt das Spiel die gesamte Phase von der "Taufe Jesu Christi bis hin zu seiner Wiedergeburt". Dabei wird man - ebenfalls im Trailer zu sehen - auch die Kreuzigung aus der Ich-Perspektive erleben können.Aktuell ist das Spiel als "bald verfügbar" gekennzeichnet, einen Preis wollte der Publisher aber noch nicht ausrufen. Die im Trailer gezeigte Grafik kann sich dabei durchaus sehen lassen, ob die gezeigten Mechaniken reales Gameplay darstellen, darf aber stark bezweifelt werden. Ob man "I Am Jesus Christ" nun ernst nimmt oder nicht: Ein Abstecher in die YouTube-Kommentare zum Trailer ist auf jeden Fall zu empfehlen.Zum Spieleentwickler SimulaM ist aktuell nichts bekannt, es kann nur vermutet werden, dass dieser eigens für die Entwicklung von "I am Jesus Christ" ins Leben gerufen wurde. Der Publisher PlayWay aus Polen ist dagegen im Bereich der eher ungewöhnlichen Simulationsspiele kein unbeschriebenes Blatt. Ein Blick auf die Homepage zeigt, dass Simulationen rund um Schuldirektoren, Diebe, Taxis, Gefängnisse und Abrissunternehmen zu den Angeboten zählen.