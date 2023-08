Tekken 8: Release-Datum und neuer Singleplayer-Modus bestätigt

Alle News zur Spielemesse

Die Prügelspielreihe Tekken geht im Januar 2024 in die nächste Runde. Pünktlich zur Gamescom verrät Bandai Namco nicht nur das genaue Veröffentlichungsdatum für Tekken 8, sondern enthüllt in einem Video zudem noch einen komplett neuen Singleplayer-Modus für das Spiel.Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort auf allen drei Plattformen möglich. In dem Spiel kehren einige bekannte Kultcharaktere wie Kazuya Mishima, Jin Kazama oder Nina Williams zurück. Zum Start sind es 32 Kämpfer, ein neues Heat-System soll einen noch aggressiveren Kampfstil ermöglichen.Mit "Arcade Quest" wurde außerdem ein neuer Modus für Tekken 8 vorgestellt. In diesem können Spieler ihren eigenen Avatar erstellen und mit diesem in virtuellen Spielhallen an Turnieren teilnehmen. Dies erinnert auf den ersten Blick ein wenig an den Battle Hub in Street Fighter 6, allerdings ist Arcade Quest eine reine Singleplayer-Erfahrung, in der Spieler ihre Fähigkeiten offline trainieren können.