Armored Core 6: Neuer Gameplay-Trailer verrät das Release-Datum

Seit Ende des letzten Jahres ist bekannt , dass FromSoftware (Elden Ring) am sechsten Teil der Armored Core-Reihe arbeitet. Dieser wird den Titel Fires of Rubicon tragen und Spieler erneut in das Cockpit riesiger Mechs befördern. Jetzt gibt es nicht nur einen ersten Gameplay-Trailer, sondern auch ein genaues Erscheinungsdatum.In Armored Core 6 tobt auf dem Planeten Rubicon 3 ein erbitterter Kampf um eine kostbare Ressource. Spieler betreten das Schlachtfeld als Pilot eines mächtigen Kampfroboters und stellen sich sowohl zu Land als auch in der Luft zahlreichen Gegnern und gefährlichen Bossen. Der eigene Mech lässt sich dabei vielseitig anpassen und so mit dem eigenen bevorzugten Spielstil abstimmen - beispielsweise durch das Montieren verschiedener Nah- und Fernkampfwaffen oder von Verteidigungssystemen.Wie das alles aussieht, zeigen FromSoftware und Bandai Namco jetzt erstmals in einem Gameplay-Trailer, darüber hinaus enthält die rund drei Minuten lange Vorschau auch ein Release-Datum: Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint demnach am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich.