Alan Wake 2 - Remedy zeigt den finsteren Gamescom-Trailer

Remedy Entertainment hatte schon vor ein paar Tagen versprochen, einen weiteren Trailer zu Alan Wake 2 zur Gamescom mitzubringen. Fast ganz zum Schluss der gestrigen Opening Night Live gab es das neue Video schließlich zu sehen, welches Zuschauer an einen finsteren Ort führt.Anders als im ersten Teil schlüpfen Spieler in Alan Wake 2 nicht nur in eine, sondern in gleich zwei Rollen: Der Schriftsteller Alan Wake kehrt zwar zurück, ist jedoch an einem dunklen und albtraumhaften Ort gefangen. Neu mit dabei ist hingegen die FBI-Agentin Saga Anderson, die eine Mordserie in Bright Falls aufzuklären versucht.Der neue Trailer "The Dark Place" zeigt eine Mischung aus Gameplay, Zwischensequenzen und Live-Action-Material, welche ein gutes Bild davon vermittelt, was Spieler erwartet, wenn Alan Wake 2 am 27. Oktober 2023 für PC (Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.