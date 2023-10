Alan Wake 2: Der Launch-Trailer zum Survival-Horror-Spiel ist da

Morgen erscheint mit Alan Wake 2 die von Fans seit Jahren herbeigesehnte Fortsetzung zum Survival-Horror-Thriller von Remedy Entertainment. Vorab liefert der unheimliche Launch-Trailer nun neue Einblicke in das Spiel, in dem wir dieses Mal abwechselnd in die Rollen zweier unterschiedlicher Charaktere schlüpfen.Genau dies ist nämlich die größte Neuerung im Vergleich zum 2012 veröffentlichten ersten Teil. Natürlich steht erneut der Schriftsteller Alan Wake im Mittelpunkt, der dem Spiel schließlich auch seinen Titel verleiht. Dieser versucht, einen Weg aus der Albtraumwelt zu finden, die er mit seinen eigenen Geschichten erschaffen hat.Gleichzeitig nimmt die FBI-Agentin Saga Anderson in der Kleinstadt Bright Falls die Ermittlungen wegen einer Reihe geheimnisvoller Ritualmorde auf - und natürlich sind die Schicksale beider Protagonisten untrennbar miteinander verflochten.Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023 für den PC (via Epic Games Store), die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Den Launch-Trailer gab es erstmals im Rahmen der Xbox Partner Preview Show am vergangenen Mittwochabend zu sehen.