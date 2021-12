Alan Wake 2: Remedy kündigt das Sequel offiziell für 2023 an

Alan Wake bekommt einen Nachfolger: Nach dem Spin-off American Nightmare und einem erst kürzlich veröffentlichten Remaster ist nun auch das richtige Sequel offiziell. Remedy nahm die Verleihung der diesjährigen Game Awards zum Anlass, um einen ersten Trailer zu Alan Wake 2 zu präsentieren.Alan Wake 2 wird kurz und knapp als Remedy Entertainments erster Vorstoß in das Survival-Horror-Genre bezeichnet, es dürfte also noch deutlich gruseliger als im ersten Teil zugehen. Dies lässt auch der Ankündigungstrailer vermuten, der eine unheilvolle Kamerafahrt zeigt und schließlich mit einem Jumpscare endet. Details zur Story gibt der Clip hingegen noch nicht Preis. Wir dürfen jedoch davon ausgehen, dass das Spiel an das Ende des Vorgängers anknüpft.Bis zur Veröffentlichung dauert es aber noch eine ganze Weile, denn Alan Wake 2 soll erst irgendwann im Jahr 2023 über den Epic Games Store für den PC sowie für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.