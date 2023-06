Alan Wake 2: Erstes Gameplay mit der neuen Heldin des Adventures

Alan Wake 2 gehört zweifelsfrei zu den spannendsten Titeln des Jahres 2023 und wird nicht nur die Geschichte um den Titelhelden fortsetzen, sondern mit Saga Anderson auch eine weitere Spielfigur mit eigener Story einführen. Diese steht im Mittelpunkt eines neuen Gameplay-Videos zum Spiel.Die etwas mehr als drei Minuten lange und nicht editierte Gameplay-Sequenz wurde erstmals beim Summer Game Fest am späten Donnerstagabend gezeigt. Darin begleiten wir die FBI-Agentin Saga Anderson in einen finsteren Wald in der Nähe des Cauldron Lake, wo diese versucht, ein Monster aufzuspüren und aufzuhalten. Anscheinend handelt es sich bei der Kreatur um ein Mordopfer, welches von einer finsteren Macht von den Toten zurückgeholt wurde. Die Szene soll sich noch relativ nah am Anfang des Spiels ereignen.Vor der Gameplay-Präsentation erklärte Remedys Sam Lake auf der Showbühne noch einmal, dass es sich bei Alan Wake 2 um das erste richtige Survival-Horror-Spiel des Studios handele. Auch bestätigte er, dass in dem Spiel zwei zunächst separate Geschichten aus der Sicht von Alan und Saga erzählt werden, welche sich schließlich aber ineinander verflechten. Spieler können an bestimmten Punkten zwischen den Charakteren wechseln, Vorkenntnisse aus dem ersten Teil sollen nicht zwingend erforderlich sein.Alan Wake 2 erscheint am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S