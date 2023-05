Alan Wake 2 hat jetzt einen Termin und einen ersten Gameplay-Trailer

Remedy Entertainment und Epic Games haben erstes Gameplay aus Alan Wake 2 veröffentlicht. Dieses zeigt nicht nur den Titelhelden, sondern auch eine weitere spielbare Figur, bei der es sich um eine FBI-Agentin handelt. Auch das Erscheinungsdatum steht nun fest.Rund 13 Jahre ist es her, dass das Horror-Adventure Alan Wake für die Xbox 360 erschien. Seitdem warten Fans auf eine richtige Fortsetzung - und diese erscheint am 17. Oktober dieses Jahres für die Xbox Series X/S , den PC (im Epic Games Store) sowie Sonys PlayStation 5 Verkündet wurde das Datum beim gestrigen PlayStation-Showcase, bei dem es auch einen ersten Gameplay-Trailer zu sehen gab. Dieser zeigt einerseits den Schriftsteller Alan Wake, der seit nunmehr 13 Jahren in den Schrecken seiner eigenen Werke festhängt und nach einem Ausweg sucht. Andererseits sehen wir im Video noch einen weiteren wichtigen Charakter, nämlich die erfahrene FBI-Agentin Saga Anderson, die eigentlich eine Reihe ritueller Morde in der Kleinstadt Bright Falls untersucht, dann jedoch in Wakes Albtraumwelt verstrickt wird.