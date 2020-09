Fernwartung fürs Home Office: TeamViewer trifft Microsoft Teams

Auch für physische Objekte

Der Redmonder Konzern bietet zwar auch eigene Remote-Lösungen an, dennoch wird man künftig per Microsoft Teams auch den populären TeamViewer nutzen können. Denn das Software-Unternehmen aus Göppingen hat eine Integration der Software bekannt gegeben, diese zeigt man auch in einem Video.Microsoft Teams wird in vielen Unternehmen genutzt und ist seit dem Ausbruch der Coronakrise zu einem essentiellen Teil der Kommunikation geworden. Dabei braucht so mancher aber gerade im Home Office technische Unterstützung von Experten. Dazu eignet sich vor allem der TeamViewer gut und mit der Integration von mit Microsoft Teams geht das nun noch einfacher über die Bühne.Die TeamViewer-App ist ab sofort über den Apps Store von Microsoft Teams verfügbar. Nach der Anmeldung mit einem TeamViewer-Account könne man dadurch Kollegen zu Fernsteuerungs- oder AR-Sessions in TeamViewer einladen, das gilt für Einzel- sowie Gruppenunterhaltungen.Der Anbieter der Software verweist in einer Mitteilung auch auf TeamViewer Pilot, damit können auch physische Objekte ferngewartet werden, und zwar mit Hilfe von Augmented Reality. Denn mit diesem Feature können sich Anwender zwischen einem PC und einem mobilen Endgerät sowie auch zwischen zwei Smartphones verbinden und sich durch einen gemeinsamen Blick durch die Smartphone-Kamera einen Eindruck von der Lage vor Ort machen.Dabei haben beide Teilnehmer auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Markierungen und Freihandzeichnungen besondere Stellen hervorzuheben. Damit kann man durch die einzelnen Arbeitsschritte führen sowie Dateien zuteilen, Texte einfügen und sich unterhalten.Nach der Integration von TeamViewer können Teams-Nutzer ihre Gerätegruppen verwalten, diese mit anderen Mitgliedern teilen und ihr TeamViewer-Dashboard als persönlichen Reiter für einen Überblick über alle aktiven Sitzungen und den Verbindungsverlauf nutzen.