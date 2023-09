Assassin's Creed Mirage: Ubisoft zeigt den Launch-Trailer zum Spiel

Vom Straßendieb zum Assassinen

Hommage an den Beginn der Reihe

Mit der Veröffentlichung von Assassin's Creed Mirage möchte Ubisoft die Spielereihe wieder zu ihren erfolgreichen Wurzeln zurückführen. Das bedeutet: Mehr Stealth statt direkter Action und weniger Rollenspiel-Elemente sollen das Gameplay prägen. Eine Woche vor dem Release steht jetzt der offizielle Launch-Trailer bereit.Schauplatz von Assassin's Creed Mirage ist das alte Bagdad im Jahr 861, wo Spieler die Rolle des geschickten Straßendiebs Basim Ibn Ishaq übernehmen, der nach einem folgenschweren Ereignis aus der Stadt fliehen muss und mit den "Verborgenen" in Kontakt kommt. Diese uralte Organisation nimmt Basim in ihren Reihen auf und weiht ihn in die geheimen Künste der Assassinen ein - und stellt spätestens damit sein bisheriges Leben vollständig auf den Kopf.Auf seinem Weg zum Meister-Assassinen übernimmt Basim fortan Aufträge für die Bruderschaft, bei denen es sich in erster Linie um Auftragsmorde handelt. Wer ähnlich wie im Vorgänger Assassin's Creed Valhalla als Axt schwingender Krieger auf seine Ziele losgehen will, sollte jedoch umdenken: In Assassin's Creed Mirage sind nämlich vor allem Angriffe aus dem Hinterhalt gefragt, etwa mit versteckter Klinge, Betäubungspfeilen oder Rauchbomben. Auch Basims Talent als Dieb dürfte sich dabei an der einen oder andere Stelle als nützlich erweisen.Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie Amazon Luna. Erst vor Kurzem hatte Ubisoft die Systemanforderungen der PC-Fassung bekannt gegeben und mittlerweile auch bestätigt, dass das Spiel direkt zum Start die Upscaling-Technologien Intel XeSS, Nvidia DLSS und AMD FSR unterstützt.