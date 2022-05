Walkingpad X21: Leicht verstaubares Laufband für das Homeoffice

Knopf statt Fernbedienung

Vorteile

Bis zu 12km/h schnell

Stabiler Stand auch bei neuer Höchstgeschwindigkeit

Leiser bei niedrigeren Geschwindigkeiten als das R2

Sehr leichter Aufbau

Rollen zum Verschieben von Raum zu Raum

Kann sehr kompakt gelagert werden

Dokumentation sportlicher Leistung via App

Datenexport zu Apple Health & Google Fit

Firmware-Updates via App möglich

NFC für schnelles Pairing

Stromkabel kann einfach gegen ein längeres ausgetauscht werden

Zügiger Versand

Schneller After-Sale Support bei Problemen

Neutral

App Status-Anzeige auf dem Start-Button kann nicht abgeschaltet werden

NFC-Funktion nur für Android-Smartphones

Nachteile

Seiten bieten weniger Grip als beim Walkingpad R2

Konsole dauerhaft aufgerichtet

Beim Walkingpad X21 handelt es sich um das bisher schnellste Sportgerät des chinesischen Herstellers: Anstatt der maximalen 10km/h sind mit dem neuen Laufband 12km/h möglich. Generell hat Walkingpad am X21 große Änderungen vorgenommen: Die Konsole, auf der sich nun viele Anzeigen befinden, lässt sich nicht mehr zu zu Boden legen. Eine Verwendung des Laufbands unter einem Stehschreibtisch ist dadurch nicht mehr so gut möglich. Die aufrechte Ausrichtung bringt Vor- und Nachteile mit sich: hat man älterer Laufbänder noch in der Höhe auf sich einstellen können, ist dies beim X21 nicht mehr möglich. Dafür fällt die Konsole deutlich massiver aus und wackelt im Betrieb gar nicht mehr. Statt eines kleinen Faches, in dem man beispielsweise eine Fernbedienung deponieren konnte, kommt das X21 nun mit einer Tablet-Halterung daher. Auf jener kann bspw. ein Apple iPad platziert und Filme oder Serien beim Training geschaut werden. Zwar ist die Position des Tablets auf der Konsole etwas niedrig dafür, möglich ist es aber dennoch. Nicht zu letzt kann das X21 ähnlich wie seine Vorgänger über eine App mit dem Smartphone verbunden werden. Über jene App lassen sich vergangene Workouts Revue passieren und anhand der gesammelten Daten Leistungssteigerungen dokumentieren.Nicht erst seit der aktuell endenden Home-Office-Zeit erfreuen sich Walkingpads großer Beliebtheit. Bereits 2019 hat unser Kollege Timm Mohn sich sein erstes Walkingpad A1 zugelegt. Beide Geräte, also das A1 und X21, unterscheiden sich in vielen Punkten: Das neueste Walkingpad wird doppelt so schnell wie das damalig erste Produkt des chinesischen Herstellers. Passend dazu ist auch im Vergleich zum Walkingpad R2 die Lauffläche gewachsen. Zwar handelt es sich mit 121cm x 46 cm beim X21 immer noch um ein eher kompaktes Laufband, den Zugewinn an Lauffläche merkt man im Alltag allerdings deutlich. Im ersten Moment könnte der Unterschied von 2cm in der Breite etwas wenig erscheinen, für manche Läufer kann dies aber deutlich mehr Konfort beim Laufen bedeuten. In der Preisklasse des Walkingpad X21 gibt es deutlich größere und schnellere Laufbänder, die allerdings weniger gut während Trainingspausen verstaut und in kleineren Wohnungen untergebracht werden können. Der große Vorteil am X21 ist, dass das Wohnzimmer im Rahmen eines Workouts mal Fitnessraum sein kann, aber sich im Alltag kein Sportgerät dauerhaft in dessen Mitte befinden muss.Völlig neu ist die Art, wie man mit dem Walkingpad X21 interagiert: Der Hersteller verzichtet auf eine Fernbedienung. Trainings können über einen drehbaren Button auf der Oberseite der Konsole gestartet und beendet werden. Die jeweils aktuell zur Verfügung stehenden Optionen werden dauerhaft auf dem Button anzeigt: steht das X21 still, zeigt das Display auf dem Button "Start" an. Diese Anzeige wechselt sich mit dem Status der App-Verbindung ab. Nutzer können folglich stets sehen, ob die App gerade verbunden ist oder eben nicht. Die Geschwindigkeit lässt sich in 0,1-km/h-Schritten direkt am Laufband einstellen. Der drehbare Button erkennt dabei zwei Arten der Eingabe: Besonders schnelles Drehen des Buttons erhöht die Geschwindigkeit schlagartig, während gemächliches Drehen die Geschwindigkeit in besagten 0,1 km/h Schritten ändert. Sollte man besonders schnell absteigen müssen, empfiehlt es sich, die Sicherung an der Konsole zu ziehen. Das Laufband stoppt in diesem Fall sofort. Dies ist auch der Fall, wenn man vom Wallkingpad fallen sollte und dadurch die Sicherung zieht. Gemächlicher wird die Geschwindigkeit bis zum vollständigen Stop reduziert, sobald der Button auf der Oberseite der Konsole betätigt wird: In diesem Fall beträgt die Zeit von 12km/h bis zum völligen Stopp etwas über 21 Sekunden.Das Pairing von Laufband und Anwendung kann via NFC angestoßen werden. Hierfür muss man nur das Smartphone an die Konsole halten und die KS Fit-App ( Android iOS ) herunterladen. Die Anwendung ist kostenlos im App- und Play-Store verfügbar. Erfahrungsgemäß pflegt der Hersteller die Anwendung regelmäßig, auch wenn die Bewertungen von Benutzern eher zwiegespalten ausfallen. In der App können Workouts u.a. gestartet, beendet und dokumentiert werden. Die gesammelten Daten können u.a. an Apple Health weitergegeben werden. Wer keine Smartwatch nutzt, kann auf diese Weise trotzdem seine Fitnessdaten digital dokumentieren. Der Funktionsumfang der App könnte weiter ausgebaut werden und um bspw. Einstellungen für das Display auf dem Button erweitert werden. Bisher ist die Anwendung nicht in Deutsch verfügbar.Das Design des Walkingpad X21 wirkt modern. Bei der Verarbeitung hat sich der Hersteller viel Mühe gegeben, bei Auslieferung ist das Walkingpad X21 in einem absolut neuwertigen Zustand. Bei der Vewendung lassen sich keine Verbindungsabbrüche, kein Knarzen oder gar Produktionsfehler feststellen. Sollte das Laufband dazu tendieren, eher links oder rechts zu verlaufen, lässt sich die Ausrichtung über einen Inbusschlüssel justieren. Der große Vorteil an allen Walkingpads ist die Möglichkeit, die Geräte sehr kompakt zu lagern. Auch das X21 kann zusammengeklappt und in einer Ecke verstaut werden. Der Umbau ist im Vergleich zum R2 deutlich einfacher geworden: Es müssen keine Schrauben festgestellt, sondern nur das Laufband doppelt ein- bzw. ausgeklappt werden. Die Räder an der Vorderseite ermöglichen es, das Laufband leicht vom Trainings- zum Lagerort zu transportieren. Schweißperlen auf der Stirn bilden sich foglich nur beim Laufen und nicht beim Anheben des 38 Kilogramm schweren Laufbands. Je nach Position im Raum kann es sein, dass das Stromkabel zu kurz ausfällt. Für diesen Fall ist es möglich, sich einen längeren Kaltstecker zu zulegen.Das Walkingpad X21 ist entweder über Amazon oder direkt beim Hersteller verfügbar. Auf beiden Portalen gibt es von Zeit zu Zeit Angebote, um den ursprünglichen Preis von 1.036,32 Euro etwas nach unten zu drücken. In der Regel dürfte man zwischen 800-900 Euro für das Laufband ausgeben. Um den möglichst günstigsten Preis zu ergattern, empfiehlt es sich, das Walkingpad X21 auf die Amazon Wishlist zu setzen und eine Benachrichtigen bei Preisreduzierungen abzuwarten. Das gesparte Geld kann man dann in eine rutschfeste Matte investieren, die unter dem Walkingpad platziert wird. Wirklich nötig ist das nicht: Auch bei der neuen Höchstgeschwindigkeit von 12km/h steht das Walkingpad X21 felsenfest an seinem Platz.