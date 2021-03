Volvo XC40 Pure Electric - Fahrbericht zu Volvos erstem Elektro-SUV

Volvo will in Zukunft verstärkt beziehungsweise ab 2030 dann sogar ausschließlich auf reine Elektroantriebe setzen . Mit dem Volvo XC40 Recharge P8 AWD Pure Electric bringt der schwedische Autohersteller nun seinen ersten vollelektrischen SUV an den Start. Unser Kollege Johannes Knapp hat mit dem Fahrzeug eine Testfahrt unternommen, außerdem stellt er das Exterieur und Interieur mitsamt Android-Infotainment-System genauer vor.