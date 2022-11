NIO Power Swap Station im Praxistest: Voller Auto-Akku in 5 Minuten

Der chinesische Autobauer NIO hat an der A8 in Zusmarshausen seine erste Akku-Wechselstation für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Der Tausch eines Akkus dauert lediglich fünf Minuten, bis zu 312 Wechsel sollen an einem Tag möglich sein. Bereits im nächsten Jahr soll es über 100 der Stationen in ganz Deutschland geben, bis 2025 sogar rund 1000. Unser Kollege Johannes Knapp hat die Station in Zusmarshausen ausprobiert.