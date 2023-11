Ugreen Nexode: Ladegerät mit 300 Watt für viele USB-C-Geräte

Strom für alle

Nicht gerade leicht

Beim Ugreen Nexode 300 Watt Charger handelt es sich um ein leistungsstarkes Netzteil für bis zu fünf Geräte. Die gebotene Leistung reicht aus, um gleich mehrere Geräte mit hohem Strombedarf mit Strom zu versorgen. Auf der Front befinden sich vier USB-C-Ports mit Power Delivery. Während der erste USB-C-Port 140 Watt ausgeben kann, sind die unteren drei Power Delivery-Ports mit 100 Watt gekennzeichnet. Dazu verbaut Ugreen einen USB-A-Port. Dieser kann 22 Watt ausgeben. Das reicht aus, um bspw. einen mobilen Bildschirm mit Strom zu versorgen.Rückseitig kann der Kaltstecker eingeführt werden. Ein passendes EU-Stromkabel liegt bei. Auf dem Boden befinden sich zwei dicke Gummistreifen, die für einen festen Stand sorgen. Im Betrieb bleibt der Ugreen Nexode 300 Watt Charger fest an Ort und Stelle stehen. Um direkt mit dem Netzteil loslegen zu können, legt Ugreen ein USB-C- auf USB-C-Kabel bei. Das Kabel ist sogar bereits für 240 Watt zertifiziert. Über jenes kann bspw. das MacBook Pro 2016 geladen werden. Wahlweise lässt sich auch das Apple-eigene USB-C-Kabel mit dem Ugreen-Netzteil verbinden. Zu den kompatiblen Geräten gehören auch die neuen AirPods mit USB-C-Port. Grundsätzlich gilt: Alles, was mit USB-C-Anschluss und Power-Delivery-Unterstützung daher kommt, kann mit dem Netzteil aufgeladen werden. Reizt man alle Ports aus, kann es durchaus voll auf dem Schreibtisch werden. Das moderne Design des Ugreen Nexode 300 Watt Chargers ermöglicht die Platzierung auf dem Schreibtisch, ohne dass dessen Optik in Mitleidenschaft gezogen wird.Über den USB-A-Port können auch ältere Produkte mit dem Ugreen 300 Watt Charger geladen werden. Beispielsweise OpenSwim legt der Hersteller ein USB-A-Kabel, welches unbedingt verwendet werden muss, bei. Die von Ugreen im Netzteil verbauten Schutzmechanismen sorgen dafür, dass kein Gerät mit mehr Strom versorgt wird, als es verträgt. Zusätzliche Ladeports sind praktisch, wenn bspw. neben dem MacBook noch ein Dongle oder eine Docking-Station mit Strom versorgt werden muss.Netzteile gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Die 100-Watt-Version ist etwas platzsparender und kommt ohne eigenes Kabel daher. Die 300 Watt Variante eignet sich vor allem für Menschen, die gleichzeitig mehrere Geräte mit Strom versorgen wollen. Dies dürfte insbesondere für Personen gelten, die unterwegs andere Geräte nutzen als zu Hause. Vier USB-C-Anschlüsse ermöglichen es, alles zu laden, was voll sein muss. Gerade wenn man regelmäßig Apple Watch, Powerbeats Pro , iPhone, MacBook und das iPad aufladen muss, ist jeder USB-Port wichtig. Jeder, auch unser Kollege Timm Mohn , hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Gerät leer ist, wenn man das Haus verlässt. Oft liegt es an zu wenigen Ladepunkten. Das Ugreen Nexode 300 Watt Charger teilt den Strom unter allen Geräten auf und sorgt so für dauerhaft volle Akkus.Mit der Ladeleistung kommt auch eine Sache daher, die nicht unerwähnt bleiben soll: das Gewicht von 1,03 Kilogramm. Das 300 Watt Netzteil ist sicher kein leichtes Ladegerät. Gleichzeitig kann es auch das einzige Ladegerät, das man mit in den Urlaub nimmt, sein. Wer also viel laden und wenig mitschleppen will, ist beim Ugreen Nexode 300 Watt Charger genau richtig. Durch Power Delivery 3.1 gibt es keinen spürbaren Unterschied, wie schnell die Geräte geladen werden. Es macht folglich keinen Unterschied, ob das MacBook 16 Zoll am Original-Netzteil oder am Ugreen 300 Watt Charger geladen wird. Die Sicherheitsfunktionen im Inneren, wie etwa für die Temperatur. Verhindern, dass Endgerät oder das Ladegerät selbst beschädigt werden. Der Ugreen Nexode 300 Watt Charger ist derzeit für 199,99 Euro auf Amazon verfügbar