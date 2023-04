Satechi USB4 Multiport-Adapter im Test: 9-in-1 USB-Hub mit 8K + PD

Beim Satechi USB4 Multiport-Adapter handelt es sich um ein Dongle für u.a. Tablets, PCs oder Notebooks. An Bord ist ein 2,5 Gbit Ethernet-Port. Das Gadget verfügt über zwei USB-C 3.2- sowie einen USB-A 3.2-Anschluss. Es werden sowohl das USB4- als auch das Thunderbolt 4-Protokoll unterstützt. Über den HDMI 2.1-Anschluss können externe Bildschirme angeschlossen werden. Dies kann bspw. für Tablets ohne entsprechenden Port wichtig sein, insofern diese HDMI-out unterstützten. Durch die schnellen USB 4-Datentransfer-Raten kann der Dongle auch mit 8K-Monitoren bei 60 Hz verwendet werden. Satechi gibt an, dass für Videos eine Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Beim Datentransfer können bis zu 10 Gbit erreicht werden. Mithilfe des Klinkenanschlusses lassen sich kabelgebundene Kopfhörer anschließen. Seitlich befindet sich ein Netzwerk-Anschluss. Die Übertragungsrate gibt Satechi mit bis zu 2,5 Gbit pro Sekunde an. Der Dongle eignet sich gleichermaßen für das aktuelle MacBook-Portfolio mit M1- oder M2-Prozessor sowie die gängigen Windows-PCs oder -Notebooks. Der Hersteller führt weiter den aktuellen Mac mini sowie das iPad Pro als kompatibel auf.Unser Kollege Timm Mohn verwendet einen Uperfect 4K-Monitor mit 17,3 Zoll. Der Adapter unterstützt allerdings auch 8K-Monitor mit 60 Hz. Wer bereits einen solch hochauflösenden Monitor verwendet, kann auf dem Bildschirm den Desktop erweitern oder spiegeln. Um die 8K-Anzeige zu realisieren, müssen das Ausgabegerät, das HDMI-Kabel sowie das Anzeigegerät 8K unterstützen. Es dürfen keine Adapter oder Kabel zwischen dem Dongle und den Monitor eingesetzt werden. In der Praxis wichtig zu wissen: Über die USB-C-Ports kann kein Video ausgegeben werden.Mithilfe des USB-Ports, der mit einem Blitz gekennzeichnet ist, können Endgeräte mit bis zu 100 Watt geladen werden. Die Verwendung des Power Delivery-Ports eignet sich bspw. für das MacBook Pro oder andere anspruchsvolle Power-Delivery-Geräte. Ein entsprechendes Netzteil sowie das USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Stromversorgung können Power-Delivery-Netzteile mit 100 Watt oder weniger verwendet werden. Je niedriger die Netzteil-Leistung ausfällt, umso weniger Strom steht angeschlossenen Endgeräten zur Verfügung. Nicht jedes Gerät benötigt gleich viel Ausgangsleistung: Sparsame Tablets oder Notebooks können problemlos über leistungsärmere Netzteile mit Strom versorgt werden. Der Adapter hat einen eigenen Energieverbrauch von 15 Watt. Der USB-C-Port ohne Kennzeichnung unterstützt keine Pass-Through-Aufladung. Satechi vermerkt auf der Artikelseite explizit, dass der USB-A-Port zwar Datenraten von 10 Gigabits pro Sekunde unterstützt, allerdings nicht zum Aufladen von Geräten verwendet werden sollte.Der Satechi USB4 Multiport-Adapter ergänzt MacBooks aller Generationen um nützliche Anschlüsse und ermöglicht die Verwendung von Ethernet-Kabeln. Diese können bereits seit vielen Jahren nicht mehr nativ mit MacBooks verwendet werden. Der Dongle ist abwärtskompatibel mit Ethernet-Ports, die nur 10, 100, 10.000 Mbit unterstützten. Der Klinken-Anschluss unterstützt ein- sowie ausgehende Signale und Inline-Steuerung. Es ist folglich möglich, Headsets anzuschließen und jene für Telefonate oder Ähnliches zu verwenden. Ein Dongle kann dazu beitragen, das volle Potenzial eines Rechners zu entfalten. Die Nutzung der meisten Geräte, so auch der aktuelle Mac mini- oder iMac-Serie, kann im Alltag von mehr Anschlüssen profitieren. Wer einen Computer produktiv mit mehreren Bildschirmen, einem Drucker, einem Audio-Interface, einer Webcam und ggf. einem weiteren externen Monitor nutzen will, wird jeden zusätzlichen Anschluss zu schätzen wissen. Bei Gravis ist der Satechi USB4 Multiport-Adapter aktuell für 149,99 Euro verfügbar