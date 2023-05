Satechi 20 Watt USB-C-Wandladegerät im Test: Minilader für alles

Beim Satechi 20W USB-C PD Wall Charger handelt es sich um ein 20 Watt Power-Delivery-Netzteil. Mit zertifizierten Kabeln wird das Schnellladen von iPhones unterstützt. Satechi bietet selbst passende Kabel an. Mit 4,57 cm x 3,89 cm x 2,69 cm handelt es sich um den kleinsten Stromadapter des Herstellers. Der Wall Charger ist in Space Grey gehalten. Das Gewicht des Gadgets unterstreicht seinen mobilen Charakter: Das Netzteil wiegt 43,5 Gramm.Auf der Oberseite befindet sich ein USB-C-Port. Über jenen können 20 Watt ausgegeben werden. Da Satechi auf eine LED verzichtet, leuchtet am Wall Charger kein Licht, wenn dieser mit Strom versorgt bzw. ein Gerät geladen wird. Wer nachts seine Gadgets auflädt, dürfte sich über diesen Umstand durchaus freuen. Das Netzteil kann verwendet werden, um bspw. Tablets, Smartphones oder eine Docking-Station mit Strom zur versorgen. Mit einem USB-C zu (Made for iPhone) zertifizierten Lightning-Kabel lassen sich iPhones binnen 30 Minuten von 0 % auf 50 % aufladen. In der Praxis kann sich das Power-Delivery-Netzteil als zuverlässig und leise erweisen. In Verbindung mit dem Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand kam es zu keinen unangenehmen Störgeräuschen: Auch nach einigen Wochen der Verwendung ist kein Pfeifen oder Ähnliches zu hören.Die kompakte Größe ermöglicht, dass das Netzteil überallhin mitgeführt werden kann. Unser Kollege Timm Mohn führt bspw. stets ein zweites Exemplar mit sich mit. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sollte man sich das Ladegerät ohne Begleitprodukt zulegen, kann es folglich nötig sein, sich noch ein USB-Kabel dazuzukaufen . Der Satechi 20W USB-C PD Wall Charger ist aktuell bei TechnikDirekt für 24,99 Euro verfügbar . Wird neben dem USB-C-Port auch ein USB-A-Anschluss benötigt, kann die 30 Watt Variante eine valide Option darstellen. Das Dual-Port-Netzteil wird aktuell bei TechnikDirekt für 39,99 Euro angeboten.