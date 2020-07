Touch-Monitor für unterwegs: Lenovo stellt den ThinkVision M14t vor

Verfügbarkeit und Preis in Deutschland

Mit dem ThinkVision M14t erweitert Lenovo ab sofort sein Portfolio der mobilen Monitore um ein 14-Zoll-Modell samt Touchscreen und Stifteingabe. Optisch im mattschwarzen Look der bekannten ThinkPad-Laptops gehalten, soll sich das Display vorrangig für Berufstätige eignen, die sich laut dem chinesischen Hersteller auf "eine neue Ära flexiblen Arbeitens einstellen".Das vergleichsweise schlanke IPS-Panel bietet eine klassische Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und eine Helligkeit von bis zu 300 cd/m². Letztere reicht für helle Büroräume aus, könnte jedoch bei direkter Sonneneinstrahlung zuwenig Leuchtkraft bieten.Der knapp 700 Gramm schwere Bildschirm ermöglicht des Weiteren eine 10-Punkt-Touch-Erkennung und die Unterstützung eines aktiven Digitizers mit bis zu 4096 Druckstufen. Ein passender Stift liegt dem Lieferumfang bei. Die Verbindung zu Notebooks oder kompatiblen Smartphones wird per USB-C aufgebaut, eine Installation von speziellen Treibern soll nicht notwendig sein. Über einen zweiten USB-C-Anschluss des Lenovo ThinkVision M14t-Monitors können zusätzliche Geräte aufgeladen werden. Zudem agiert das Touch-Display ähnlich wie Mobiltelefone über einen Neigungssensor, sodass ein automatischer Wechsel zwischen dem Hochkant- und Querformat erfolgt.In erste Linie spricht Lenovo mit dem ThinkVision M14t Besitzer von ThinkPads an, die nach passendem Zubehör suchen. Man betont jedoch, dass der mobile Monitor prinzipiell mit je­dem Notebook samt USB-C-Anschluss kompatibel ist. Aus den technischen Daten des Vor­gän­gers ohne Touch-Funktion geht bereits eine USB-C-Verbindung via DisplayPort 1.2 (Alt-Modus) hervor.Der Lenovo ThinkVision M14t wird hierzulande ab September zu einem Preis von 329 Euro verkauft. Im gleichen Zeitraum starten drei weitere, klassische Monitore der Business-Serie, die bereits auf der CES 2020 vorgestellt worden. Dazu gehören der 31,5 Zoll große Think­Vision P32p-20 (649 Euro) mit 4K-Auflösung, das 27-Zoll-QHD-Display ThinkVision P27h-20 (369 Euro) und der 34-Zöller ThinkVision T34w-20 (739 Euro).