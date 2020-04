Lenovo Tab M10 FHD Plus getestet: Gutes Tablet, kleine Schwächen

Das Lenovo Tab M10 FHD Plus bietet zu einem Preis von rund 230 Euro eine solide Ausstattung, zu der ein 10,3 Zoll großes Full HD Display, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher und fast reines Android 9 zählen. Somit zeigt es eine solide Performance, Schwächen gibt es aber etwa bei der Kamera und den Lautsprechern. Zudem kann Netflix nicht in Full HD wiedergegeben werden, wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test zeigt. Außerdem vergleicht er das Tablet mit weiteren Geräten in dieser Preisklasse.