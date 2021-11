Microsoft Surface Pro 8 ausgepackt: Mehr als nur ein neues Design

Neues Design

Größeres Display, mehr Performance

Neues Zubehör

Technische Daten zum Microsoft Surface Pro 8 Betriebssystem Windows 11 Home, Business-Version Windows 10 Pro/Windows 11 Pro Display 13 Zoll PixelSense Flow Display, 2880 x 1920 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, 267 ppi CPU Intel Core i5-1135G7, Core i7-1185G7, Business-Versionen Core i3-1115G4, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7 Grafik Integrierte Intel-UHD-Graphics (i3) bzw. Iris Xe Graphics (i5, i7) Arbeitsspeicher 8, 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 128, 256, 512 GB oder 1 Terabyte SSD Kamera 10 MP Autofokus mit 1080p und 4K-Video Frontkamera 5 MP mit 1080p-Video Sicherheit TPM 2.0, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, 2 Watt Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, Dolby Vision Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), Type Cover-Anschluss, WLAN ax, Bluetooth 5.1, LTE optional Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 287 x 9,4 x 208,3 mm Gewicht 891 Gramm Preis ab 1179 Euro

Microsoft hat ein neues Modell seiner Surface Pro-Serie veröffentlicht. Die achte Generation bietet unter anderem ein verändertes Design, ein größeres Display sowie neues Zubehör. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Microsoft Surface Pro 8 zusammen mit dem neuen Tastaturcover und aktiven Stylus ausgepackt und seine ersten Eindrücke Video festgehalten.Die erste große Neuerung am Surface Pro 8 fällt bereits auf, wenn man dieses in den Händen hält. Das Design unterscheidet sich nämlich deutlich vom Vorgänger und erinnert nun stärker an das Surface Pro X. Die Rahmen um das Display sind kleiner geworden, das Gehäuse fühlt sich gewohnt hochwertig an. Dies gilt auch für den fest verbauten Klappständer auf der Rückseite.Es gibt insgesamt zwei Lautsprecher, eine 5-Megapixel-Frontkamera mit Infrarotsensor für die Gesichtserkennung sowie eine 10-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Schade ist, dass der Micro-SD-Slot verschwunden ist. Ebenfalls wurde der USB-Typ-A-Anschluss vom Vorgänger gestrichen. Stattdessen gibt es nun 2x USB Typ-C (Thunderbolt 4).Das Display ist nun etwas größer: Es misst 13 Zoll und hat eine Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln. Das Seitenverhältnis beträgt weiterhin 3:2, die maximale Bildfrequenz liegt jetzt bei 120 Hertz. Im Testgerät ist ein Intel Core i5-1135G7 mit integrierter Intel Iris-Grafikeinheit verbaut, jedoch bietet Microsoft das Surface Pro 8 auch mit schnellerem Intel Core i7-1185G7 an. Der Prozessor wird mit einem aktiven Lüfter gekühlt, der bei stärkerer Auslastung deutlich zu hören ist.Auch bei der weiteren Ausstattung haben Käufer die Wahl und können zu Modellen mit 8, 16 oder 32 GB RAM sowie Speichergrößen von 128 GB bis zu einem 1 TB wählen. Erfreulich ist, dass die SSD ohne größeren Aufwand ausgewechselt werden kann.Microsoft hatte zusammen mit dem Surface Pro 8 den neuen Slim Pen 2 vorgestellt. Dieser besteht nun aus Kunststoff, fühlt sich also nicht mehr ganz so hochwertig wie ältere Modelle an. Neu ist ein Vibrationsmotor im Inneren des Stifts, der das Schreiben auf Papier simulieren soll. Wer bereits einen älteren Stylus von Microsoft besitzt, kann diesen aber weiter verwenden. Das neue Signature Keyboard Cover wird weiterhin magnetisch verbunden und lässt sich auch angewinkelt aufstellen.