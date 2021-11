Schnell und einfach zur externen SSD: USB-C-Case von Sabrent

Garantie auf ewig

Vorteile

Montage ohne Werkzeug

Ersatzhalterung im Lieferumfang

Je nach Anschluss schnelle Übertragungsgeschwindigkeit

Leichtes Case

Neutral

Nur USB-C auf USB-C Kabel im Lieferumfang

Nachteile

Stromversorgung läuft nur über den Anschluss-Port

Wer vor der Qual der Wahl steht, sich ein externes SSD-Case zuzulegen, wird schnell merken, dass viele Hersteller unterschiedliche Cases für viele verschiedene Szenarien anbieten. Unser Kollege Timm Mohn hat sich im Vorfeld auf zwei Cases konzentriert: Ein USB 3.2-Case von Sabrent sowie ein USB-C-Case desselben Herstellers. Die USB-C-Variante punktet mit den gleichen Features, wie auch schon das 3.2-Case: Zum einen ist für die Installation kein Werkzeug nötig, zum anderen ist diese in wenigen Handgriffen erledigt.Je nachdem, was für Hardware verwendet wird, können sich Lese- und Schreibraten unterscheiden. Die 8TB SSD von Sabrent wurde an einem Intel NUC8, dem Bleujour Kubb , verwendet. CrystalDiskMark las unter diesen Voraussetzungen Daten mit einer Geschwindigkeit von 1040,84 Megabyte pro Sekunde. Geschrieben werden konnten Dateien mit 980,83 Megabyte pro Sekunde.Das USB-C Case liest SSDs mit 2242, 2260 und 2280-Anschluss. Im Vorfeld sollte man also überprüfen, ob die eigene SSD mit dem Case kompatibel ist, um unnötige Retouren zu vermeiden. Es kann mit Windows 7 und neuer, MasOS 10.5 und höher sowie Linux verwendet werden. Um Defekte muss man sich bei Sabrent keine Gedanken machen: Registriert man sein Produkt nach dem Erhalt, gibt der Hersteller 160 Jahre Garantie auf das Case. Die wenigsten Nutzer dürften die volle Garantielaufzeit selbst miterleben.