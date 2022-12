Satechi 100 Watt USB-C Charger: Netzteil für Phone, Notebook & Co.

Beim Satechi 100 Watt USB-C Power Delivery Charger handelt es sich um ein leistungsstarkes USB-C-Netzteil. Die neue Technologie im Inneren ermöglicht es, Endgeräte schneller zu laden und folglich die hierfür notwendige Zeit an der Steckdose zu reduzieren. Durch die Abgabe von 100 Watt eignet sich das Netzteil auch für die Verwendung mit einem Notebook. Dabei spiel es keine Rolle, ob es sich um ein sparsames MacBook 12 Zoll oder die aktuelle Generation der 16 Zoll MacBooks handelt: Das Satechi-Ladegerät ist auch für sehr leistungsfähige Geräte, die bei Prozessor-intensiven Arbeiten viel Strom verbrauchen, geeignet. Das Netzteil ist ETL und CE zertifiziert, sodass die volle Belastung kein Problem darstellt. Mit 190 Gramm ist das Netzteil angenehm leicht.Satechi vertreibt in Deutschland die EU-Variante, die ohne Adapter verwendet werden kann. Ein USB-Kabel liegt nicht bei und muss extra angeschafft werden. Mit dabei ist ein kleines Anleitungsheftchen. In jenem werden die Funktionen des Chargers erklärt. An der Oberseite befindet sich ein USB-C-Anschluss. Das Netzteil ist in einem modernen Anthrazit-Farbton gehalten. Wer viel Wert auf Optik legt, kann mit dem grauen Netzteil den Designbruch beim Apple MacBook, dessen weißes Netzteil mitunter nicht zum Space Grey des Notebooks passt, kompensieren. Das Satechi-Ladegerät verfügt über eine blaue LED auf der Oberseite, die den Stromfluss anzeigt. Unser Kollege Timm Mohn würde sich eine Version ohne LED fürs Schlafzimmer wünschen.Das Power-Delivery-Netzteil ist mit einer breiten Masse an Geräten kompatibel. Dazu zählen alle gängigen MacBooks und iPhones , deren Kabel bereits mit USB-C daherkommen. Abseits des Apple-Kosmos sind weitere Geräte, wie etwa von Microsoft, mit dem Ladegerät nutzbar. Auch Android-TV-Boxen oder -Beamer , jeweils mit entsprechendem Adapter, können mit dem Netzteil mit Strom versorgt werden. Das ist insbesondere praktisch, wenn man sich unterwegs Kabel und zusätzliche Netzteile einsparen will. Im Betrieb wird das 100-Watt-Netzteil nie zu warm. Im Uni- oder Schul-Rucksack fällt das Ladegerät durch das geringe Gewicht von 190 Gramm nicht weiter auf. Es ist mit 6,98 x 6,02 x 3,05 Zentimetern erfreulich kompakt. Durch den Formfaktor bedingt steht nur ein USB-Port zur Verfügung. Wer mehr benötigt, ist mit dem Satechi 108W Pro USB-C-Netzteil gut beraten. Beide Geräte liefern eine ähnliche Leistung, bieten aber jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Ports.Preiswerte AlternativeWünschenswert wäre ein faltbarer Stecker, um das Netzteil noch kompakter zu machen. Bei US-Netzteilen ist das durchaus geläufig, aber in der EU eher selten. Das Satechi 100 Watt USB-C Power-Delivery-Netzteil ist für 79 Euro auf Amazon verfügbar . Da sich auch ein großes MacBook mit ihm aufladen lässt, stellt das Satechi-Ladegerät eine gute Alternative zum weitaus teureren Apple-Netzteil dar. Auf Wunsch lässt sich auch das Apple-eigene MagSafe-USB-C-Kabel mit dem Netzteil verwenden.