Neue Samsung-Smartphones: Galaxy S22 & Galaxy S22+ im Hands-on

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1350 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM

128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM

128/256/512GB/1TB Speicher (1 TB exklusiv im Samsung Store) Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Grün (zudem Grau, Beige, Violett und Blau exklusiv im Samsung Store) Schwarz, Weiß, Dunkelrot, Grün (zudem Grau, Blau und Rot exklusiv im Samsung Store) Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro

12/1TB 1649 Euro Verfügbar S22 Ultra ab 25.02.2022, S22 / S22+ ab 11.03.2022 Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra mit kostenlosen Galaxy Buds Pro vorbestellen!

Samsung bringt seine nächste Smartphone-Generation an den Start: Am Mittwoch stellte das Unternehmen wie erwartet mit dem Galaxy S22 , S22+ und S22 Ultra gleich drei neue Top-Modelle vor. Während das Ultra-Modell eine Sonderrolle einnimmt, sind sich die beiden "kleineren" Geräte in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Unser Kollege Johannes Knapp schaut sich daher im Video zunächst das Galaxy S22 sowie das Galaxy S22+ ein wenig genauer an.Beide Smartphones unterscheiden sich in erster Linie bei der Display-Größe voneinander: Während das Galaxy S22 einen 6,1 Zoll großen Bildschirm besitzt, ist dieser beim Galaxy S22+ 6,6 Zoll groß. Die Auflösung ist identisch (2140 × 1080 Pixel) und auch die Bildwiederholrate beträgt jeweils bis zu 120 Hertz. Unterschiede gibt es jedoch bei der maximalen Helligkeit: Das Plus-Modell ist etwas heller.Im Inneren beider Modelle steckt Samsungs Exynos 2200 Octa-Core-SoC, dem 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher zur Seite stehen. Die Triple-Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einem 50-Megapixel-Weitwinkel, einem 12 Megapixel-Ultra-Weitwinkel und einem 10-Megapixel-Teleobjektiv zusammen. Die Akkukapazität ist beim Plus-Modell mit 4500 mAh anstatt 3700 mAh ein wenig größer.