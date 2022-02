S22-Displays weniger effizient: Samsung ändert heimlich Datenblätter

Klammheimlich hat Samsung nachträglich Änderungen an Datenblättern vorgenommen. Nachdem im Netz Zweifel an der Bildrate im S22 und S22+ aufkam, hat Samsung die Angaben geändert. Somit sind die verwendeten AMOLED-Panel weniger effizient als zunächst gedacht.

Was bedeutet das für uns?

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1350 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM

128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM

128/256/512GB/1TB Speicher (1 TB exklusiv im Samsung Store) Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Grün (zudem Grau, Beige, Violett und Blau exklusiv im Samsung Store) Schwarz, Weiß, Dunkelrot, Grün (zudem Grau, Blau und Rot exklusiv im Samsung Store) Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro

12/1TB 1649 Euro Verfügbar S22 Ultra ab 25.02.2022, S22 / S22+ ab 11.03.2022 Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra mit kostenlosen Galaxy Buds Pro vorbestellen!

Samsung stellte die neuen Modelle der S22-Serie mit zahlreichen Verbesserungen vor. Darunter warb der Hersteller damit, die Energieeffizienz seiner Displays durch den Einsatz adaptiver Bildraten noch einmal verbessern zu können. Die "Dynamic AMOLED"-Panel Samsungs sollen dabei im S22 Ultra 1-120 Hertz und in den Basismodellen 10-120 Hertz abdecken. Wie nun bekannt wird, stimmt das aber offenbar nicht.Denn wie Display-Experten im Netz behaupten, wäre dieser Bereich bei den im S22 und im S22+ verwendeten LTPS-Paneln gar nicht möglich. Ross Young, CEO der Display Supply Chain Consultants, entdeckte dann, dass Samsung die Angaben einige Zeit nach dem Launch im US-amerikanischen Newsroom änderte. Laut Datenblatt liegen die unterstützten Bildwiederholraten nun zwischen 48 Hertz und 120 Hertz. Das Samsung Galaxy S22 Ultra wird weiterhin mit einem LTPO 2.0-Display ausgeliefert wird, was die beworbene Dynamik erreichen kann.Nun kommt natürlich die Frage der Fragen: Was bedeutet das für zukünftige Besitzer des Samsung Galaxy S22 und S22+? Genau bleibt das natürlich so lange abzuwarten, bis wir die Geräte testen können. Denn es ist noch nicht klar, wie stark das neue Exynos 2200-SoC zur Energieeffizienz beitragen wird. Auch wenn der Akku vor allem im Standard-Modell kleiner ist als noch beim Vorgänger, könnte die Fertigung im 4nm-Verfahren dazu dienen, die Akkuleistung besser auszureizen.Die Änderungen bei der Bildwiederholrate bedeuten aber rein technisch, dass die Displays weniger energieeffizient sind als zunächst gedacht. Je häufiger ein Display pro Sekunde die Anzeige aktualisiert, desto mehr Energie wird verbraucht. Geringere Wiederholungen pro Sekunde sind demnach energiesparender. Allerdings ist das nicht die einzige Variable, wenn es um energiesparende Displays geht.Aktiviert Ihr auf einem Handy mit adaptiver Bildwiederholrate beispielsweise die Einblendung für die Display-Aktualisierungen, seht Ihr, dass Displays den technisch möglichen Bereich nur selten ausnutzen. Wie energieeffizient ein Betriebssystem mit derartigen Displays arbeitet, ist also abhängig von der Software. Dennoch ist Samsungs Strategie, die Angaben nach dem ersten Medienaufschrei zu ändern, nicht gerade vertrauenserweckend.Was haltet Ihr von der Änderung durch Samsung? Wäre das ein Grund für Euch, Euer Geld zurückzuverlangen? Ich bin gespannt auf Eure Kommentare!