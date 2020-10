Samsung Galaxy Tab S7 Plus: Das bisher beste Android-Tablet im Test

Gute Displays

Langsamer als das iPad Pro

Android 10 mit Samsung Dex

S Pen inklusive

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7 & Galaxy Tab S7+ Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Besonderes S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-

Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Akku 8.000 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 x 185 x 5,7 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm

Samsung schickt mit dem Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7 Plus gleich zwei direkte Konkurrenten zum Apple iPad Pro ins Rennen, die zumindest auf dem Papier einiges zu bieten haben. Dazu zählen der aktuelle Qualcomm Snapdragon 865+, hochauflösende Displays, der S Pen und das optional erhältliche Tastaturcover. Mit Preisen ab 681 Euro sind beide Modelle aber nicht gerade günstig. Ob sie diesen Preis auch wert sind und eine ernsthafte Alternative zu Apples Premium-Tablet darstellen, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Wie es von Samsung zu erwarten ist, zählen die Displays zu den Highlights der beiden Tablets. Dies gilt vor allem für das Galaxy Tab S7 Plus, denn hier verbaut Samsung ein 12,4 Zoll großes Super AMOLED mit 2800 x 2752 Pixeln. Im Test liefert es bessere Schwarzwerte als das iPad Pro und einen sehr guten Kontrast. Zudem ist es sehr hell und unterstützt bis zu 120 Hz. Das kleinere Galaxy Tab S7 kann im direkten Vergleich nicht ganz mithalten: Mit 11 Zoll und 2560 x 1600 Pixeln ist es zwar sogar ein wenig schärfer, allerdings handelt es sich "nur" um ein LCD-Panel. Auch HDR 10+ gibt es nur beim Galaxy Tab S7 Plus.Beide Tablets nutzen den Qualcomm Snapdragon 865+, der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 6 oder 8 GB groß. Beim internen Speicher werden Varianten bis zu 512 GB angeboten, optional gibt es außerdem LTE und 5G. Insgesamt ist die Performance besser als beim Galaxy Tab S6 aus dem Vorjahr, im direkten Vergleich hat aber das iPad Pro weiterhin die Nase vorn. Dies zeigt sich vor allem in Bench­marks, doch auch Videos lassen sich auf dem iPad deutlich schneller encoden. Trotzdem ist das Galaxy Tab S7 natürlich selbst für ak­tu­ells­te Android-Spiele schnell genug.Der Fingerabdruckscanner ist beim Plus-Modell direkt unter dem Bildschirm platziert, beim normalen Galaxy Tab S7 befindet sich dieser hingegen im Power-Button. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf, bei der Hauptkamera sind es 13 Megapixel plus 5 Megapixel Weitwinkel.Als Betriebssystem kommt Android 10 mit aufgesetzter One UI in Version 2.5 zum Einsatz. Samsung verspricht Updates für mindestens drei Jahre. Samsung Dex wird unterstützt, sodass das Tablet auch in einer Art Desktop-Modus betrieben werden kann. Apps laufen dann in Fenstern, zudem gibt es eine Taskleiste.Sowohl das Galaxy Tab S7 als auch das Galaxy Tab S7 Plus werden mit dem Samsung S Pen ausgeliefert. Der Eingabestift unterscheidet zwischen 4096 Druckstufen und kann neben dem Schreiben und Zeichnen auch zur Gestensteuerung eingesetzt werden. Im direkten Vergleich zum Galaxy Tab S6 reagiert der Stift nun etwas schneller. Nicht zum Lieferumfang gehört hingegen Samsungs offizielles Tastaturcover, das noch einmal rund weitere 200 Euro kostet. Es bietet einen Klappständer auf der Rückseite und ein Touchpad, leider kann man es beim Schreiben aber nicht anwinkeln.