Premium-Tablets im großen Vergleich: Galaxy Tab S7 vs. iPad Pro

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7 & Galaxy Tab S7+ Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Besonderes S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-

Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Akku 8.000 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 x 185 x 5,7 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm

Datenblatt Apple iPad Pro (2020) Modell 11 Zoll 12,9 Zoll Betriebssystem Apple iPadOS Display 11 Zoll Liquid Retina Display, 2388 x 1668 Pixel, 264 ppi, 600 nits, 120 Hz ProMotion, True Tone 12,9 Zoll Liquid Retina Display, 2732 x 2048 Pixel, 264 ppi, 600 nits, 120 Hz ProMotion, True Tone Hauptkamera 12 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende, 10 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.4 Blende Frontkamera 7 Megapixel, f/2.2 Blende CPU A12Z Bionic Chip mit 64-Bit Architektur und M12 Koprozessor Speicher 128 Gigabyte bis 1 Terabyte Schnittstellen WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Dualband, Bluetooth 5.0, GPS, LTE optional Besonderheiten Apple-Pencil-Support, 4-Lautsprecher-Audio, Face-ID, Nano-SIM, eSIM, USB-C Sensoren Face ID, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor Laufzeit 10 Stunden Akku 29,37 Wattstunden 36,71 Wattstunden Farben Silber, Space Grau Gewicht 471 Gramm (WiFi), 473 Gramm (WiFi und LTE) 641 Gramm (WiFi), 643 Gramm (WiFi und LTE) Abmessungen 247,6 x 178,5 x 5,9 Millimeter 280,6 x 214,9 x 5,9 Millimeter

Auf den ersten Blick sind sind das Samsung Galaxy Tab S7 und das Apple iPad Pro sehr ähnlich. Beide Modelle sind jeweils in zwei unterschiedlichen Display-Größen erhältlich, lassen sich mit aktiven Stiften nutzen und mit optionalen Tastatur-Covern ausstatten. Bei genauerer Betrachtung gibt es jedoch auch recht deutliche Unterschiede, was nicht nur auf die genutzten Betriebssysteme begrenzt ist. Wo genau die Unterschiede liegen und für wen welches Tablet somit am besten geeignet ist, das zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem umfassenden Vergleich.