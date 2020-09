Tablets mit S Pen: Das Galaxy Tab S7(+) und S6 Lite im Vergleich

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ & Galaxy Tab S6 Lite Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Galaxy Tab S6 Lite Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi 10,4 Zoll TFT 400 cd/m² 225 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz WUXGA+ 2000 x 1200 Pixel, 60 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Exynos 9611 (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 4, 5 (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80 MIMO Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Beschleunigungssensor, Lagesensor, Hallsensor, Umgebungslichtsensor Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon 2 Lautsprecher, integr. Mikrofon Haupt-Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz 8 MP, Autofocus Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion 5 MP Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps Akku 8.000 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) 7.040 mAh (bis zu 13h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Oxford Gray Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 x 185 x 5,7 mm 244,5 x 154,3 x 7.0 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm 467 Gramm

Wer auf der Suche nach einem aktuellen Android-Tablet mit S Pen ist, muss sich derzeit in erster Linie zwischen dem Samsung Galaxy Tab S7(+) und dem Galaxy Tab S6 Lite entscheiden. Zwischen beiden Geräten gibt es einen doch recht deutlichen Preisunterschied von rund 300 Euro, allerdings lohnt sich der Aufpreis nicht in allen Fällen. Unser Kollege Andrzej Tokarski zeigt in seinem Vergleich, für wen sich welches Tablet am besten eignet und wo die jeweiligen Stärken und Schwächen der Geräte liegen.