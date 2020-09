Galaxy Tab S7 und S7 Plus im Vergleich: Das sind die Unterschiede

Unterschiede beim Fingerabdruckleser

Kleines Modell mit anderer Display-Technologie

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7 & Galaxy Tab S7+ Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Besonderes S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-

Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Akku 7040 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm

Samsung hat mit dem Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab S7 Plus gleich zwei Nachfolger zum Galaxy Tab S6 veröffentlicht, die sich auf den ersten Blick vor allem durch eine unterschiedliche Display-Größe voneinander unterscheiden. Es gibt jedoch auch noch einige wei­te­re Dinge, die Interessierte vor einem Kauf beachten sollten. Welche Dinge das sind, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Vergleich.Sowohl das Galaxy Tab S7 als auch das Galaxy Tab S7 Plus orientieren sich an der typischen Designsprache Samsungs , sehen allerdings etwas kantiger als der Vorgänger aus. Durch die unterschiedlichen Displaygrößen ist das Plus-Modell insgesamt natürlich größer und schwerer, gleichzeitig aber auch ein wenig dünner. Beide Geräte haben einen USB-C-Anschluss und einen Micro-SD-Slot. Auch die Ka­me­ras beider Tablets sind identisch.Die Platzierung des Fingerabdrucklesers unterschiedlich: während dieser sich beim Tab S7 Plus unterhalb des Bildschirms befindet, ist dieser beim kleineren Modell in den Einschaltknopf integriert. Zwar besitzen beide Modelle jeweils vier Lautsprecher, im direkten Ver­gleich ist die Tonqualität beim Tab S7 Plus aber ein wenig besser. Wer das Tablet mit der offiziellen Tastaturhülle ausstattet, erhält bei der größeren Variante eine zusätzliche Reihe mit Funktionstasten.Deutliche Unterschiede gibt es bei den Displays. Während dieses beim "normalen" Tab S7 11 Zoll groß ist, werden beim Tab S7 Plus 12,4 Zoll geboten. Außerdem verbaut Samsung hier ein Super AMOLED-Panel und beim kleinen Modell lediglich ein LCD-Panel. Dieses bietet zwar eine ordentliche Helligkeit und Schärfe, kann im direkten Vergleich aber beim Kontrast und den Schwarzwerten nicht mithalten. Außerdem unterstützt nur das AMOLED-Display HDR10+.In beiden Tablets kommt ein Qualcomm Snapdragon 865+ zum Einsatz. Die RAM- und Speichergrößen sind allerdings unterschiedlich: beim Galaxy Tab S7 sind 6 GB RAM und 128 GB Speicher verbaut, beim Galaxy Tab S7 Plus sind es 8 GB RAM sowie 256 GB Speicher. Optional bietet Samsung hier auch eine 5G-Version an.