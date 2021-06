Realme GT 5G: Echte Flaggschiff-Performance zum Mittelklasse-Preis

Voll in einer halben Stunde

Auch in der Mittelklasse werden zuweilen dann doch nicht nur relativ gleichförmige, sondern auch mal spannende Smartphone-Pakete geschnürt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Realme GT 5G. Dieses ist zwar keineswegs in allen Bereichen mit Spitzenklasse-Komponenten ausgestattet, wer allerdings in erster Linie ein Gerät mit satter Prozessorleistung benötigt, könnte hier fündig werden.Denn für die Preisklasse - das Realme GT 5G ist nach Hersteller-Empfehlung ab 449 Euro zu haben - bekommt man hier eine ziemlich ordentliche Performance geboten, wie sich im Test der Kollegen von ValueTech TV zeigt. Das liegt daran, dass in dem Smartphone der Snapdragon 888 von Qualcomm verbaut ist, der zu den schnellsten SoCs gehört, die aktuell für Android-Geräte zu bekommen ist.Aber auch beim Display macht das System eine gute Figur. Positiv hervorzuheben ist auch die Schnelllade-Funktion, die das Realme GT 5G mit dem mitgelieferten Netzteil binnen einer halben Stunde wieder voll auflädt. Abstriche muss der User hingegen bei der Kamera machen und auch Wireless-Charging gibt es nicht, was aber ja auch nicht jeder benötigt.