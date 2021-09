Realme GT Master Explorer Edition: Abwandlung des Erfolgs-Modells

Schnell geladen

Realme hat nach dem Realme GT, das bereits für einige Aufmerksamkeit sorgte, nun die so genannte Master Explorer Edition nachgelegt. Bei dieser handelt es sich allerdings nicht um eine Variante, die noch stärker ist, sondern eher um ein günstigeres Modell für einen kleineren Preis.Das Kamere-Setup geht für ein Smartphone völlig in Ordnung, auch wenn die Kollegen von ValueTech TV , die eben auch Profikameras testen, hier schnell kleinere Probleme finden. Ansonsten gibt es an dem Gerät auch beim Display und der Hardware-Leistung wenig auszusetzen. Zumal auch hier ein solides Schnelllade-System geboten wird, mit dem man den Akku notfalls auch mal in 30 Minuten gefüllt bekommt.In allen Belangen ließ sich das Test-Modell aber noch nicht durchprobieren - denn es ist noch unklar, ob die gezeigte Fassung auch in Deutschland auf den Markt kommt. Bisher gibt es nur die chinesische Ausgabe, die mit den hiesigen 5G-Netzen nicht zurecht kommt.