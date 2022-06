Realme GT 2: Edle Optik stößt auf solide Hardware zum kleinen Preis

Der chinesische Smartphone-Hersteller Realme hat zwar letztlich die gleiche Mittelklasse-Hardware zu bieten wie verschiedene andere Hersteller von Android-Geräten - dafür gelingt es dann doch mal, beim Äußeren neue Akzente zu setzen. Die Rückseite des Realme GT 2 erinnert an Papier und wirkt so letztlich ziemlich edel.Im Test durch die Kollegen von ValueTech TV kann das Gerät aber auch ansonsten überzeugen. Insbesondere für den aufgerufenen Verkaufspreis bekommt man doch recht ordentliche Hardware geboten. Lediglich bei der Akkulaufzeit könnte man etwas mehr erwarten - da formal aber eine Kapazität von 5000 mAh verbaut ist, scheint hier irgendwo eine nicht so optimale Stelle im System Energie abzusaugen.