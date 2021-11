Realme GT Neo 2: Starkes Gerät zum überraschend kleinen Preis

Mit dem GT Neo 2 hat die chinesische Marke Realme ein neues Smartphone ins Rennen geschickt. Dabei handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone mit Android-Betriebssystem, das aufgrund eines relativ hohen Gewichts auch gut in der Hand liegt. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Gerät für euch getestet.Dabei zeigte sich, dass man hier ein ziemlich gut verarbeitetes Gerät bekommt. Das GT Neo 2 fühlt sich durchaus nach einem System an, das mindestens der oberen Mittelklasse angehört, trotzdem ist der Preis mit etwas über 340 Euro ziemlich attraktiv. Auch hinsichtlich der internen Komponenten muss man nicht zurückstecken, so kommt beispielsweise ein Snapdragon 870-SoC von Qualcomm zum Einsatz.Die hochwertige Ausstattung setzt sich beim Kamera-System fort, das natürlich mit mehreren Optiken daherkommt. Das Smartphone kann mit dualer SIM-Karte genutzt werden, eine Erweiterung des 128 Gigabyte großen internen Speichers ist nicht möglich. Der Akku bringt es auf eine Kapazität von 5000 mAh, was einige Zeit reichen sollte.